До Седкыркеща и Трёхозёркаи запустят бесплатные автобусы

Между сыктывкарскими поселками Седкыркещ и Трёхозёркой будет ходить маршрутный рейсовый автобус. Администрация Сыктывкара опубликовала на сайте "Госзакупок" заявку по определению подрядчика на перевозку пассажиров без взимания платы.

Автобус по маршруту Трёхозёрка – Седкыркещ выйдет в рейс с 1 ноября по 15 декабря.

Расписание предусматривает семь ежедневных рейсов с 6:10 (выезд из п.Седкыркещ) до 18:35 (последний рейс из п.Седкыркещ). Начальная стоимость закупки составляет 1,2 млн рублей, предусмотренных городским бюджетом. В технической документации указано, что автобус не менее малого класса должен иметь не менее 40 мест, включая пассажиров и водителя.