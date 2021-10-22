Выяснилось, сколько ДТП произошло в Сыктывкаре после выпада снега

В нашу редакцию на протяжении недели поступали сообщения о ДТП, которые вызваны недавно выпавшим снегом. Мы решили узнать, сколько всего машин пострадало в авариях после снегопада 19 октября.



Всего за три дня, когда шел снег, случилось:

Вторник - 10 ДТП, 2 пострадавших;

Среда - 4 ДТП, нет пострадавших;

Четверг - 22 ДТП, нет пострадавших;

Сообщается, что количество ДТП не увеличилось. К примеру, 12 октября произошло 17 ДТП.

Впрочем, в ГИБДД посоветовали водителям "переобуть" свой автомобиль, так как при температуре ниже 5 градусов тепла летняя резина начинает "дубеть" и увеличивать тормозной путь автомобиля.