Улицы Сыктывкара снова «выложат» мрамором

К зиме запасено 125 тонн мраморной крошки. Весной этого года в Сыктывкаре ее использовали впервые для посыпки тротуаров. Было израсходовано 13 тонн крошки. Как пояснили представители мэрии, материал показал себя хорошо.

Он хоть и дороже песка с солью, но как антигололедное средство более эффективен. Его использование дает меньшее загрязнение дорог и тротуаров. Впрочем, посыпка дорог и тротуаров пескосоляной смесью продолжится. При ее приготовлении концентрация соли обычно составляет 10%. В зависимости от погодных условий концентрацию соли в смеси меняют.