В аэропорту Сыктывкара отменили два рейса, а еще три задержали

В столице Коми отменен рейс авиакомпании Nordwind из Шарм-Эль-Шейха, который должен был приземлиться в столице Коми сегодня в 13.05. В справочной аэропорта не смогли пояснить причину отмены рейса, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на "Комиавиатранс".

Также задержан рейс компании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево и приземлиться в Сыктывкаре в 11.40. Прилет в Сыктывкар отложен.

Рейс компании AZUR air, который должен был приземлиться в аэропорту Сыктывкара в 15.20, также задерживается. Борт везет туристов из Антальи.