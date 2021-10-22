В аэропорту Сыктывкара отменили два рейса, а еще три задержали

В столице Коми отменен рейс авиакомпании Nordwind из Шарм-Эль-Шейха, который должен был приземлиться в столице Коми сегодня в 13.05. В справочной аэропорта не смогли пояснить причину отмены рейса, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на "Комиавиатранс".
Также задержан рейс компании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево и приземлиться в Сыктывкаре в 11.40. Прилет в Сыктывкар отложен.
Рейс компании AZUR air, который должен был приземлиться в аэропорту Сыктывкара в 15.20, также задерживается. Борт везет туристов из Антальи.
Задержан вылет из столицы Коми в Усть-Цильму борта "Комиавиатранс", время вылета перенесено на 10 часов.
Отменен вылет в Шереметьево борта Nordwind, который был назначен на 15.10.