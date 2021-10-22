Шаньги, медведи, Уйба: сыктывкарец создал паблик с коми мемами

Дмитрий Парначёв - создатель одного из самых интересных пабликов республики " Коми мемъяс ". Он родился и вырос в Сыктывкаре. Сейчас ему 18 и он учится на первом курсе Казанского государственного института культуры. Но, несмотря на учебу и занятость, он делает интересные мемы.

Коми-культура, несмотря на государственную поддержку и стараний работников культуры, продолжает постепенно угасать. Все больше и больше молодых людей перестают интересоваться наследием родного края. Но иногда появляются энтузиасты, которые начинают продвигать ценности республики довольно необычным методом. С одним из таких нам удалось пообщаться.

- Что-то я получил благодаря родителям, что-то добыл сам, что-то получил на уроках коми языка, коми литературы и истории и культуры Коми Края. Спасибо Гимназии искусств за наличие этих предметов в учебной программе, весьма полезны с точки зрения воспитания и хоть какой-то не безразличности к родному краю.

Как вам пришла идея создать паблик?

- Егор Летов когда-то говорил, что творчество начинается тогда, когда вокруг тебя, вне тебя нет того, что бы ты хотел увидеть или услышать. Моё творчество - не исключение.

Как вы считаете, вы продвигаете коми культуру или просто заигрываете с ней?

- "Заигрывание" с коми культурой - это ведь тоже в каком-то роде её продвижение. Недаром же говорят, что чёрный пиар - это тоже пиар.

Как вы находите темы для мемов?

- Как конкретно я придумываю? Да как угодно. Иногда нахожу какой-то сам по себе смешной мем и вдруг понимаю, что можно сделать такой же, но "про нас". Иногда наоборот, нахожу какую-то интересную сущность/факт из коми истории/культуры и попросту "пересказываю" её языком мема. Иной раз попросту нахожу какую-то интересную локальную новость и рассказываю о ней смешной картинкой (эдакий наш ответ “Лентачу” и им подобным, пусть до тамошних “пикчеров” мне объективно далеко)

Считаете ли вы коми культуру вымирающей? Сейчас делается что-либо для ее сохранения?

- Я мог бы долгие часы распинаться о проблемах нашей культуры, а может даже и целую статью написать, но пока обойдусь одной старой шуткой:

"Мне очень повезло, ведь у меня нет таких проблем, какие нельзя было бы решить деньгами. С другой стороны, в этом и проблема".

Нужно ли жителям Коми знать культуру своего края? Или же это рудимент?

- "Нужно" - не самое лучшее слово, как по мне. Мы можем ввести обязательные уроки языка и культуры, можем всячески обязывать учреждения культуры работать в первую очередь с местным материалом, но по итогу получим ситуацию ничуть не лучше нынешней, может даже и похуже. Заставить человека зубрить культуру легко, но неэффективно. Заинтересовать человека, сделать так чтоб тот сам проникся культурой - намного трудней, но при том и намного эффективней. Вторым вариантом я, в идеале, и хочу заниматься.

Кто-нибудь критиковал ваш проект?

- Мой главный критик - мои читатели. Если им нравится, я это вижу и обязательно анализирую. Если не нравится - тем более.

Вы собираетесь зарабатывать на своем творчестве?

- Всерьёз зарабатывать на коми мемах я не могу, да и собственно совершенно не желаю. С другой стороны, чутка порадовать людей уникальным коми значком или даже футболкой...Впрочем, это уже совсем другая история.

У вас есть какие-то планы на будущее? Может быть, собираетесь вводить новые рубрики?