Улетают зимовать: куда исчезают урны с улиц Сыктывкара

Сегодня коммунальщики убирают урны в микрорайоне Орбита, далее мусорки пропадут и в других районах. Урны с улиц города на зимний период убирают целенаправленно.

Во-первых, чтобы избежать наезда техники на них во время проведения снегоуборочных работ: для спецтехники этот факт останется незамеченным, а вот урну, скорее всего, после этого восстановить уже не получится. Во-вторых, в зимних условиях климата республики урну может просто занести снегом, и она не будет выполнять свою функцию по сбору мелкого мусора, пишет "Комиинформ".

Зимой урны останутся на остановках общественного транспорта и в местах массового пребывания населения.



"Дорожное хозяйство" отмечает, что горожане также могут воспользоваться стационарными урнами на центральных улицах города, которые в течении зимы вычищают от мусора работники службы благоустройства, или на время поместить свой мусор в карман, а затем уже выкинуть в мусоропровод или в мусорный контейнер.