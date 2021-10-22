СМИ: 10-летняя дочь школьного психолога в Коми совершила суицид

Стало известно, что вечером 20 октября в Коми свела счеты с жизнью 10-летняя девочка. Об этом пишет “Лайф”.

Сообщается, что пятиклассница была дочерью школьного психолога и ранее жаловалась подругам на сложные отношения с матерью. Также издание сообщает, что погибшая оставила записку.

Как удалось выяснить журналистам, девочка хорошо училась и находилась в доброжелательных отношениях с учителями. Однако, по словам собеседника издания, мать часто ругала ребенка и требовала лучших оценок. В сентябре девочка начала говорить о суициде.