В нерабочие дни в детских садах организуют дежурные группы

Министерство просвещения страны поручило организовать в детских садах дежурные группы, которые будут функционировать во время нерабочих дней. Об этом сообщают “РИА Новости”.

"Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Родителям, которые продолжат работу, нужно заранее сообщить об этом в детский сад, а также получить для ребенка медицинскую справку. Сообщается, что детям, посещающим такие группы, ежедневно будут измерять температуру и следить за их самочувствием. В помещениях регулярно проводится уборка и проветривание.