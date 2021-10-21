Путин объяснил, почему вакцинация от ковида не является обязательной

Владимир Путин рассказал, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Ведь, по его словам, любое навязанное решение можно обойти, пишут “РИА Новости”.

"У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в национальный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему - любое навязанное решение можно обойти", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".