Власти объяснили, как нельзя использовать нерабочие дни

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу того, как не следует проводить предстоящие нерабочие дни в ноябре. Об этом пишут “РИА Новости”.

Валентина Матвиенко отметила, что введение нерабочих дней должно помочь в борьбе с пандемией.