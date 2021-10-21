Власти объяснили, как нельзя использовать нерабочие дни

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу того, как не следует проводить предстоящие нерабочие дни в ноябре. Об этом пишут “РИА Новости”.
Валентина Матвиенко отметила, что введение нерабочих дней должно помочь в борьбе с пандемией.
"И так у нас были каникулы, несколько праздничных дней. Просто увеличение этого времени до семи дней, по мнению специалистов санитарно-эпидемиологической службы, позволит разорвать цепочку ковида и тем самым уменьшить, резко снизить заболеваемость. Решение правильное, оправданное", - сказала Матвиенко.
Однако, по ее словам, россияне не должны воспринимать эти дни как отпуск.
"Но вы знаете, что меня огорчает? Оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию", - сказала спикер.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Также отмечается, что регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.