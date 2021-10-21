Бомж из Коми напал на школьницу из Волгограда: его нашли по поту

Как рассказали в СУ СКР Волгоградской области, 28 мая этого года на 17-летнюю жительницу области напал бездомный. Мужчина начал душить ее, пока она не потеряла сознание, после чего ограбил девушку и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, но найти мужчину не удалось.

Установить его личность следователям территориального подразделения СКР и оперативным сотрудникам полиции удалось благодаря современным криминалистическим возможностям и экспертным исследованиям. Специалисты обнаружили и изъяли с одежды жертвы потожировые следы обвиняемого. После они выделили генотип. Проверка генотипа по базам данных помогла вычислить нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных нападений не имеющий постоянного места жительства уроженец Коми. Мужчина незамедлительно был объявлен в розыск. Спустя три недели он был задержан за 2 тысячи километров от Волгограда — в Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина, не имевший ни работы, ни сбережений, решил путешествовать по России автостопом и пешком. Именно таким способом он 28 мая 2021 года прибыл в Волгоград из Москвы и в эти же сутки покинул регион, отправившись в Читу.