Уроженец Коми вышел в полуфинал чемпионата мира по кикбоксингу

Артем Изъюров родился в Корткеросе, но сегодня он очень далеко оттуда - в Италии. И сегодня он не просто уроженец Коми, а полуфиналист чемпионата мира по кикбоксингу.

Как передает сообщество «Портал Корткеросского района», 20 октября в Езоло (Италия) Артём Изъюров одержал вторую победу и вышел в полуфинал. Жители Коми следят за выступлением спортсмена.