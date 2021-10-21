Уроженец Коми вышел в полуфинал чемпионата мира по кикбоксингу

Артем Изъюров родился в Корткеросе, но сегодня он очень далеко оттуда - в Италии. И сегодня он не просто уроженец Коми, а полуфиналист чемпионата мира по кикбоксингу.
Как передает сообщество «Портал Корткеросского района», 20 октября в Езоло (Италия) Артём Изъюров одержал вторую победу и вышел в полуфинал. Жители Коми следят за выступлением спортсмена.
В 2016 году А.Изъюров стал чемпионом Европы на по тхэквондо ИТФ, которые прошли в Греции. Об этом сообщала газета "Звезда". Своего успеха спортсмен достиг упорными тренировками, на которые ему приходилось ездить за 40 км от дома.
В том же году А.Изъюров стал чемпионом Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою.