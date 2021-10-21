Нерабочие дни в Коми начнутся с 30 октября

В Коми нерабочие дни пройдут с 30 октября по 7 ноября. Об этом соссылкой на источник в администрации главы региона сообщил "Комиинформ". Заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции состоится в понедельник, 25 октября, где и будет принято соответствующее решение.

Напомним, неделя с 30 октября по 7 ноября может стать каникулярной, заявили в Минпросвещения. Ведомство готовит соответствующий документ. Большая часть школьников учится по четвертям, у них каникулы совпадут с новыми нерабочими днями. Те же, кто занимается по модульной схеме, начинают отдыхать 15 ноября: у них нерабочую неделю прибавят к имеющемуся каникулярному графику.