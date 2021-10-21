Матрас, кресло и две бани: за минувшие сутки в Коми произошло 4 пожара

В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

20 октября в 19:28 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании в частном деревянном жилом доме по улице Спортивная в селе Усть-Кулом. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения были спасены женщина 1955 года рождения и мужчина 1998 года рождения. В 19:44 пожар был ликвидирован. Пострадавших людей нет. В результате пожара уничтожен матрас на площади 1,5 м2.

За минувшие сутки на территории Республики Коми произошло 4 пожара. В Усть-Куломском районе звеном газодымозащитной службы из задымленных помещений спасено 2 человека.

20 октября в 16:45 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире панельного жилого дома №8 по улице Карьерная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 8 минут. В 16:58 пожар был ликвидирован. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждено кресло на площади 0,5 м2.

В тушении пожара были задействованы 4 огнеборца и 1 единица техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

20 октября в 17:58 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании бани в СНТ «Панель» Эжвинского СК. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 18:57 пожар был ликвидирован. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждена баня на площади 24 м2.

В тушении пожара были задействованы 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

20 октября в 19:36 в пожарно-спасательную службу Сысольского района поступило сообщение о возгорании бани по улице Садовая в селе Визинга. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. В 19:50 пожар был ликвидирован. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждена баня на площади 1,5 м2. В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.