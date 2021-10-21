Один клик и готово: онлайн-покупки для жителей Коми стали еще удобнее

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.