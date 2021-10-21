На Сыктывкар обрушилась зима: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ближайшее время с сохранением до 18 часов 21.10.2021 в юго-западных районах (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский) ожидается сильный снег, ухудшение видимости в осадках до 500 м, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с, налипание мокрого снега, гололед. Состояние дорог ухудшится.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

С осторожностью передвигайтесь на улице, обходя рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.