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На Сыктывкар обрушилась зима: в МЧС объявили штормовое предупреждение

На Сыктывкар обрушилась зима: в МЧС объявили штормовое предупреждениеФото из архива «Pro Города»

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ближайшее время с сохранением до 18 часов 21.10.2021 в юго-западных районах (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский) ожидается сильный снег, ухудшение видимости в осадках до 500 м, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с, налипание мокрого снега, гололед. Состояние дорог ухудшится.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
  • Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
  • Уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • С осторожностью передвигайтесь на улице, обходя рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
  • Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

 

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.
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