От чего живот растет: диетолог назвала полезные продукты, провоцирующие ожирение

Умеренное количество в рационе молочных продуктов нормальной жирности не только не ведет к ожирению, но даже помогает снизить риск его развития. С таким заявлением на днях выступил Минздрав Великобритании, отметила Екатерина Бурляева.

При этом стоит опасаться молочки, на которой есть маркировка «с низким содержанием жира» или «лайт», передаёт aif.ru.