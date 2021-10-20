От чего живот растет: диетолог назвала полезные продукты, провоцирующие ожирение

Умеренное количество в рационе молочных продуктов нормальной жирности не только не ведет к ожирению, но даже помогает снизить риск его развития. С таким заявлением на днях выступил Минздрав Великобритании, отметила Екатерина Бурляева.
При этом стоит опасаться молочки, на которой есть маркировка «с низким содержанием жира» или «лайт», передаёт aif.ru.
– Именно в них часто добавляют соль и сахар, которые как раз и вредны, – подчеркнула кандидат медицинских наук.
Также специалист опровергла миф, что жирное молоко в рационе, сыр и творог способствуют росту уровня холестерина и высокому риску развития атеросклероза и болезней сердца, пишет «РГ».