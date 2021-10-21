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Бизнесу выплатят по МРОТу на каждого сотрудника из-за нерабочих дней

Бизнесу выплатят по МРОТу на каждого сотрудника из-за нерабочих днейФото из архива pg11.ru

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о том, что правительство страны поддержит бизнес пострадавших из-за нерабочих дней отраслей. Так, на каждого занятого выплатят по одному МРОТу, пишет "Интерфакс".

- Что мы предлагаем? Первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек - это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях, - сказал Белоусов о предложенных мерах поддержки.

Предполагается, что в этот раз, как и год назад, помощь будет осуществляться по заявительному принципу. Сбор аявок будет дистанционно проводить ФНС. 

- Прием заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря, - сказал Белоусов.

Путин поддержал предложенные правительством меры.

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