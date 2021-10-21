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Глава Коми объяснил, почему жителям сложно дождаться врача на дом

Глава Коми объяснил, почему жителям сложно дождаться врача на домФото из архива pg11.ru

Глава Коми призвал граждан сохранять терпение при обращении к медикам за помощью. По его словам, сейчас у врачей пик нагрузки.

– Когда вместо 30 вызовов во время волны у врача на приеме их становится 100-150, доктор физически не может обработать их все. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы возможно было резко увеличить количество врачей. Поэтому ожидаемо идет задержка по времени. Мы пытаемся это компенсировать выездами бригад скорой помощи, но и они перегружены. Поэтому, самое главное - беречь себя и соблюдать меры профилактики, - рассказал глава Коми в своем видеообращении. 

Также Владимир Уйба напомнил о том, что в общественных местах нужно носить маску и не забывать обрабатывать руки. 

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