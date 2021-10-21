Глава Коми объяснил, почему жителям сложно дождаться врача на дом

– Когда вместо 30 вызовов во время волны у врача на приеме их становится 100-150, доктор физически не может обработать их все. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы возможно было резко увеличить количество врачей. Поэтому ожидаемо идет задержка по времени. Мы пытаемся это компенсировать выездами бригад скорой помощи, но и они перегружены. Поэтому, самое главное - беречь себя и соблюдать меры профилактики, - рассказал глава Коми в своем видеообращении.