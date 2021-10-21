Коммунистическую около «Дома быта» откроют для сыктывкарцев 24 октября

Уже в воскресенье вечером демонтируют забор и очистят территорию от строительного мусора. Но до 30 октября будут проходить завершающие работы по благоустройству, которые включают высадку деревьев и установку ограждения.

По словам Александра Можегова, мэрия Сыктывкара синхронизировала работу ОАО «Сыктывкарский Водоканал» и ООО «ТетраСтройКоми» по замене сетей и благоустройству территории.

Как пояснила заместитель директора «ТетраСтройКоми» Наталья Белеста, после завершения работ «Сыктывкарским Водоканалом» по замене 185 метров ветхого канализационного коллектора, построенного ещё в 1944 году, подрядчик выполнил устройство основания под тротуар, замену бордюров у дороги и тротуара, а также по требованию администрации города была произведена укладка сетей связи и освещения под дорожным полотном по улицам Коммунистической и Первомайской во избежание лишнего шума электропроводов над тротуаром и улучшения эстетического облика территории.