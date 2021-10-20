Инженера Сыктывкарского водоканала обвинили во взятке в более чем полмиллиона рублей

Как сообщает СУ СК РФ по Коми, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера-инспектора ОАО «Сыктывкарский Водоканал», обвиняемого в коммерческом подкупе (ст.204 УК РФ) и получении взяток (ст.290 УК РФ – три эпизода).

По данным следствия, что в 2014-2020 годах фигурант, будучи наделенным полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением абонентами договорных отношений, не документировал и не пресекал факты безучетного потребления воды централизованной системы водоснабжения, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физического лица, за что получил в качестве взятки денежные средства. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила 649 тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения.