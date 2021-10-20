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Инженера Сыктывкарского водоканала обвинили во взятке в более чем полмиллиона рублей

Инженера Сыктывкарского водоканала обвинили во взятке в более чем полмиллиона рублей

Деньги от предпринимателей он получал за то, что не пресекал факты безучетного потребления воды централизованной системы водоснабжения.

Как сообщает СУ СК РФ по Коми, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера-инспектора ОАО «Сыктывкарский Водоканал», обвиняемого в коммерческом подкупе (ст.204 УК РФ) и получении взяток (ст.290 УК РФ – три эпизода).

По данным следствия, что в 2014-2020 годах фигурант, будучи наделенным полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением абонентами договорных отношений, не документировал и не пресекал факты безучетного потребления воды централизованной системы водоснабжения, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физического лица, за что получил в качестве взятки денежные средства. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила 649 тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения.

Ранее бывший инженер-инспектор за совершение аналогичных преступлений судом был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,4 млн. рублей и лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.

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