Электронные паспорта появятся уже 2022 году в трех регионах России

- Мобильное приложение будет иметь ограничение: не во всех ста процентах случаев будет использоваться. Только в таких простых бытовых ситуациях, где нет необходимости использовать паспорт на физических носителях, — пояснил он на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, документ будет в двух взаимосвязанных форматах: смарт-карта с чипом, а также приложение с QR-кодом на телефоне, которое можно использовать в отдельных случаях, например при покупке алкоголя.

Как отметил Шадаев, каждый россиянин может сам решить, какой вид документа ему использовать — бумажный или электронный. Глава ведомства подчеркнул, что "никакой обязаловки не будет".ъ

- Это взаимозаменяемые форматы, но опять же по желанию и готовности пользователя (можно) отказаться от привычного ему формата в пользу более технологичного, более защищенного варианта. Мы понимаем, что смарт-карта с чипом — более защищенный вариант, чем бумажный паспорт, и более удобный в обращении, — сказал он.

Ранее в МВД заявили, что готовы к введению в стране электронных паспортов. Ведомство выступает по этому вопросу в роли исполнителя, но там уже знают, как документ будет изготавливаться и выглядеть.

В столице их будут выдавать с декабря 2021 года; в регионах — по мере технической готовности (ее определяет правительство), но не позднее июля 2023 года. Как рассказывали РИА Новости в МВД, электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук и по желанию владельца электронную подпись.