Вступил в силу указ о QR кодах. Как будут работать кинотеатры и театры в Сыктывкаре

В Коми с 21 октября заработала система QR кодов. Она ввелась для посетителей спортивных и культурных мероприятий. Заведениям предоставили выбор: либо пускать только вакцинированных посетителей и заполнять залы полностью, либо пускать всех подряд, но заполнять только 50% мест.

Портал PG11.ru узнал, как будут работать заведения Сыктывкара.

Кинотеатр в ТРК “РубликЪ” продолжит принимать посетителей в привычном режиме. Пускать будут всех без QR кодов, но залы заполнять будут только наполовину. В режиме 50-процентной заполняемости продолжит работать и кинотеатр "Кронверк" в "Макси".