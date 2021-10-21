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Актуальные места сдачи тестов на антитела в Сыктывкаре

Актуальные места сдачи тестов на антитела в СыктывкареМинздрава Коми

Актуальные места сдачи тестов на антитела в Сыктывкаре.

В Коми растет количество заболевших короновирусом. Так, только за 20 октября выявили  287 новых случаев. Как установили врачи, у многих болезнь протекает бессимптомно.

Узнать, переболел ли ты, поможет тест на антитела. "Про Город" собрал список мест, где можно пройти эту процедуру:

  • “Гемотест”. Стоимость - 790 рублей. Адрес: Интернациональная 50. Телефон: 8(800)550-13-13
  • “Инвитро”. Стоимость - 1490 рублей. Адрес: Орджоникидзе 33/45. Телефон: 8(800)200-36-30
  • “МеркуриМед” - 770 рублей. Адрес: Орджоникидзе 16. Телефон: 8(8212)40-00-75
  • “Институт движения” - 1300 рублей. Адрес: Октябрьский проспект 164. Телефон: 8(8212)23-91-72
  • “Поликлиника №3” - бесплатно для тех, кто болел коронавирусом или сделал вакцину. Адрес: Коммунистическая 41. Телефон: 8(8212)40-99-09
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