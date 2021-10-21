Актуальные места сдачи тестов на антитела в Сыктывкаре.

В Коми растет количество заболевших короновирусом. Так, только за 20 октября выявили 287 новых случаев. Как установили врачи, у многих болезнь протекает бессимптомно.

Узнать, переболел ли ты, поможет тест на антитела. "Про Город" собрал список мест, где можно пройти эту процедуру: