Актуальные места сдачи тестов на антитела в Сыктывкаре.

В Коми растет количество заболевших короновирусом. Так, только за 20 октября выявили 287 новых случаев. Как установили врачи, у многих болезнь протекает бессимптомно.
Узнать, переболел ли ты, поможет тест на антитела. "Про Город" собрал список мест, где можно пройти эту процедуру:
- “Гемотест”. Стоимость - 790 рублей. Адрес: Интернациональная 50. Телефон: 8(800)550-13-13
- “Инвитро”. Стоимость - 1490 рублей. Адрес: Орджоникидзе 33/45. Телефон: 8(800)200-36-30
- “МеркуриМед” - 770 рублей. Адрес: Орджоникидзе 16. Телефон: 8(8212)40-00-75
- “Институт движения” - 1300 рублей. Адрес: Октябрьский проспект 164. Телефон: 8(8212)23-91-72
- “Поликлиника №3” - бесплатно для тех, кто болел коронавирусом или сделал вакцину. Адрес: Коммунистическая 41. Телефон: 8(8212)40-99-09