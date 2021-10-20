Слесарь теплосетей Эдуард Макаров: «За 20 лет привык к любым трудностям»

Рабочий день Макарова начинается с планерки, на которой он получает задание от мастера, а потом в составе бригады выезжает на маршрут. Во время обхода необходимо осмотреть тепловые камеры: в них не должно быть воды, парения, постороннего шума. Обнаружив какой-то дефект, Эдуард сообщает о нем диспетчеру и мастеру. Их задача – организовать ремонт коммуникаций.

В последние годы теплоэнергетики Т Плюс активно используют приложение «Мобильная бригада». В него заносят геокоординаты маршрутов обхода, здесь же оперативно отражают выявленные дефекты и замечания. Обмен информацией и принятие решений стали отнимать гораздо меньше времени.