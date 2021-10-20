Слесарь теплосетей Эдуард Макаров: «За 20 лет привык к любым трудностям»

Рабочий день Макарова начинается с планерки, на которой он получает задание от мастера, а потом в составе бригады выезжает на маршрут. Во время обхода необходимо осмотреть тепловые камеры: в них не должно быть воды, парения, постороннего шума. Обнаружив какой-то дефект, Эдуард сообщает о нем диспетчеру и мастеру. Их задача – организовать ремонт коммуникаций.
В последние годы теплоэнергетики Т Плюс активно используют приложение «Мобильная бригада». В него заносят геокоординаты маршрутов обхода, здесь же оперативно отражают выявленные дефекты и замечания. Обмен информацией и принятие решений стали отнимать гораздо меньше времени.
В рамках обхода Эдуард проверяет также насосные станции. Здесь нужно снять параметры по давлению, расходу и температуре теплоносителя. На основе анализа этих данных другие специалисты оценят эффективность работы теплосетей и при необходимости примут решение о регулировке режимов.
За двадцать с лишним лет Эдуард не припомнит ни одной по-настоящему экстремальной ситуации. По его словам, безаварийность в работе зависит от многих факторов.
- Нужно уметь быстро реагировать и проявлять разумную инициативу. Делать все предпочитаю сразу «по уму», в этом помогает хорошее знание документов. В первые годы думал, что уйду, зимой было тяжеловато проводить целый день на улице. Но со временем ко всем трудностям привык, и сейчас мой главный помощник – это наработанный годами опыт