В Коми не станут повышать тарифы ЖКХ в первом полугодии 2022 года

- Недопущение изменения размера платы граждан за коммунальные услуги выше установленных ограничений – приоритет в деятельности Правительства и Комитета Республики Коми по тарифам, - отметили в ведомстве.

В ноябре – декабре 2021 года на заседаниях коллегиального органа по принятию решений Комитета по тарифам – Правления будут рассмотрены вопросы установления тарифов на все коммунальные услуги в предстоящем периоде регулирования 2022 года в Коми.

Напомним, для жителей республики тарифы на услуги электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также тариф на услугу по обращению с ТКО в первом полугодии 2022 года не превысят тарифы второго полугодия 2021 года.