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В Коми не станут повышать тарифы ЖКХ в первом полугодии 2022 года

В Коми не станут повышать тарифы ЖКХ в первом полугодии 2022 года

Тарифы в первом полугодии 2022 года будут установлены без роста по отношению ко второму полугодию 2021 года, сообщает Комитет Республики Коми по тарифам.

- Недопущение изменения размера платы граждан за коммунальные услуги выше установленных ограничений – приоритет в деятельности Правительства и Комитета Республики Коми по тарифам, - отметили в ведомстве. 

В ноябре – декабре 2021 года на заседаниях коллегиального органа по принятию решений Комитета по тарифам – Правления будут рассмотрены вопросы установления тарифов на все коммунальные услуги в предстоящем периоде регулирования 2022 года в Коми.

Напомним, для жителей республики тарифы на услуги электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также тариф на услугу по обращению с ТКО в первом полугодии 2022 года не превысят тарифы второго полугодия 2021 года.

Также Комитет по тарифам разработал и направил на согласование проект изменений соответствующего закона Республики Коми, предусматривающего продолжение применения льготных тарифов на коммунальные услуги в 2022 году.

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