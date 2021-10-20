Сыктывкарку уговорили купить “чудодейственный” массажер за 210 тысяч рублей

В редакцию портала PG11.ru обратилась девушка, которая пожелала остаться анонимной. Для удобства назовем её Анастасией. Она рассказала, что 5 октября ее бабушке поступил звонок от неизвестных с приглашением на чаепитие для пенсионеров. По словам девушки, вместо этого началась презентация массажеров с "чудодейственными" свойствами. Организаторы предложили приобрести массажную накидку за 240 тысяч рублей, но также отметили, что сделают скидку пенсионерам и цена составит 169 тысяч рублей.

- Вся загвоздка в том, что этот массажер на самом деле не стоит и 20 тысяч рублей. Его стоимость сильно завышена, - сообщила Анастасия.

Так как такой суммы у пенсионерки не оказалось, ей предложили оформить кредит. Она согласилась. Кредит оформлялся прямо в кафе, где проходила сама презентация. По условиям, женщина должна выплатить 210 тысяч рублей за 3 года.