В Сыктывкаре переименовывают школы в честь героев мемов

Неизвестные воспользовались возможностью переименовать любой объект в Google картах. Тренд зародился благодаря видео из тиктока. В нем описывается, как можно поменять информацию в картах.

Благодаря этому в Сыктывкаре появились колледж имени “Вана Даркхольма”, СОШ № 16 имени “мшк фрэддэ”, лицей имени “Олега Бебровича” и другие новые названия.

Подобные изменения уже были в 2018 году. Тогда некоторые школы, торговые центры и другие заведения получили дополнение к названию - “имени Брагинских”.