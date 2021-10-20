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В Сыктывкаре переименовывают школы в честь героев мемов

В Сыктывкаре переименовывают школы в честь героев мемовGoogle карты

По всей России на Google картах школы переименовывают в честь героев мемов. Сыктывкар не стал исключением.

Неизвестные воспользовались возможностью переименовать любой объект в Google картах. Тренд зародился благодаря видео из тиктока. В нем описывается, как можно поменять информацию в картах. 

Благодаря этому в Сыктывкаре появились колледж имени “Вана Даркхольма”, СОШ № 16 имени “мшк фрэддэ”, лицей имени “Олега Бебровича” и другие новые названия.

Подобные изменения уже были в 2018 году. Тогда некоторые школы, торговые центры и другие заведения получили дополнение к названию - “имени Брагинских”.

Как вы относитесь к подобным шуткам? Пишите свое мнение в комментариях.
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