В Сыктывкаре откроется движение на автомобильном мосту через Вычегду

- По госконтракту на ремонт моста в 2019 году выделены 427 млн рублей, крайняя дата завершения всех работ - январь 2022 года. В 2021 году на объект выделены 186,9 млн руб, из них 115 млн рублей - привлеченные федеральные средства, - пояснил министр.

Он также отметил, что сегодня, 20 котября, установлены плиты, бетонные конструкции, нижний слой асфальта, дорожная одежда и другие работы. С 22 октября водители смогут передвигаться по мосту без светофоров и пробок в нормальном режиме. Всего в Коми до конца года в Коми завершат ремонт четырех мостов и реконструкцию двух.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, реализуются в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Коми».