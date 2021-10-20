В Сыктывкаре откроется движение на автомобильном мосту через Вычегду

- По госконтракту на ремонт моста в 2019 году выделены 427 млн рублей, крайняя дата завершения всех работ - январь 2022 года. В 2021 году на объект выделены 186,9 млн руб, из них 115 млн рублей - привлеченные федеральные средства, - пояснил министр.
Он также отметил, что сегодня, 20 котября, установлены плиты, бетонные конструкции, нижний слой асфальта, дорожная одежда и другие работы. С 22 октября водители смогут передвигаться по мосту без светофоров и пробок в нормальном режиме. Всего в Коми до конца года в Коми завершат ремонт четырех мостов и реконструкцию двух.
Мероприятия по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, реализуются в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Коми».
На эти цели в 2021 году выделено около 360 млн рублей. Это реконструкция шести мостов, капремонт двух мостов, ремонт четырех мостов и одного наплавного моста, ремонт водопропускных труб на трех участках дорог.
Как отметил Игорь Кузьмичев, начиная с 2022 года приведение в нормативное состояние мостовых сооружений планируется также в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с привлечением средств федерального бюджета. В 2022 – 2024 годах планируется направить более 2 млрд рублей на улучшение технического состояния мостов в республике, передает «Комиинформ».