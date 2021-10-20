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Водителей начнут штрафовать "умные" камеры нового типа

Водителей начнут штрафовать "умные" камеры нового типаФото из архива редакции

Их испытания уже начались

На российских дорогах начали тестировать камеры нового типа. Их главное отличие от треног заключается в том, что камеры вмонтированы в балку со спецсигналами полицейских авто. Об этом пишет РБК.

Новое устройство представляет собой гибридную систему, совмещающую в себе функционал как стационарных, так и мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Такие камеры обладают круговым обзором и могут отслеживать практически все виды нарушений ПДД.

У камер имеется свой отдельный аккумулятор, который позволит им функционировать до шести часов. Также предусмотрена запасная батарея.

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