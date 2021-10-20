Водителей начнут штрафовать "умные" камеры нового типа

На российских дорогах начали тестировать камеры нового типа. Их главное отличие от треног заключается в том, что камеры вмонтированы в балку со спецсигналами полицейских авто. Об этом пишет РБК.

Новое устройство представляет собой гибридную систему, совмещающую в себе функционал как стационарных, так и мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Такие камеры обладают круговым обзором и могут отслеживать практически все виды нарушений ПДД.

У камер имеется свой отдельный аккумулятор, который позволит им функционировать до шести часов. Также предусмотрена запасная батарея.