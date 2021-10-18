В России рекордно подорожала овсянка

Росстат сообщил о том, что цена на овсянку в России выросла до рекордного уровня. Об этом пишут “РИА Новости”.

Так, в августе стоимость геркулеса достигла 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре - уже 80,9 рубля. Сообщается, что в последний раз стоимость продукта превышала отметку в 80 рублей в 2000 году.

Также увеличилась и стоимость овсяной каши, в том числе хлопьев быстрого приготовления. Представитель сети “Командор” Дмитрий Болотов сообщил, что поставщики много раз предупреждали о росте оптовых цен. Связано это с удорожанием сырья, сокращением посевных площадей, неурожаем и множеством других причин.