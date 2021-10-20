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Владимир Уйба рассказал, как безработные жители Коми могут получить профессию

Владимир Уйба рассказал, как безработные жители Коми могут получить профессию

Обучение бесплатное

Жители Коми могут записаться на курсы, благодаря которым получится найти работу или сменить нынешнюю профессию. Всего бесплатное обучение доступно по 17 специальностям, рассказал Владимир Уйба. 

Обучение в рамках нацпроекта "Демография" будет проходить очно в Ухте. Также организаторы предусмотрели возможность размещения для всех желающих. Среди представленных профессий востребованные в регионе специальности: помощник бурильщика, оператор по добыче нефти и газа, плиточник, плотник, повар, парикмахер, перечислил Владимир Уйба. 

Обучение начнётся в конце октября и подойдёт следующим жителям республики:

  • тем, у кого вообще нет заработка,
  • тем, кто трудоустроен, но хочет сменить работу,
  • обучающимся,
  • людям предпенсионного возраста,
  • пенсионерам,
  • женщинам в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,
  • женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и воспитывающим детей дошкольного возраста.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (8216) 73-87-14; 8 (929) 205-15-02.

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