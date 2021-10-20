"Многие друзья болели": глава Минстроя Коми ревакцинировался от ковида

Игорь Кузьмичев, глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ревакцинировался от коронавируса. Произошло это 18 октября в одной из городских поликлиник.

Кузьмичев ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт", о чем сообщил у себя в "Инстаграме". Также он отметил, что не понаслышке знает о тяжести болезни, ведь в прошлом году потерял из-за неё отца.