"Многие друзья болели": глава Минстроя Коми ревакцинировался от ковида

Игорь Кузьмичев, глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ревакцинировался от коронавируса. Произошло это 18 октября в одной из городских поликлиник.
Кузьмичев ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт", о чем сообщил у себя в "Инстаграме". Также он отметил, что не понаслышке знает о тяжести болезни, ведь в прошлом году потерял из-за неё отца.
«Ранее уже вакцинировался двухкомпонентной вакциной «Спутник – V» в поликлинике города Сыктывкар. Считаю что привиться гораздо разумнее чем иметь риск тяжелой болезни, потери близких! Знаю про тяжесть болезни не понаслышке, многие друзья болели, многие потеряли своих близких, в конце концов, моего папу забрала эта зараза в декабре прошлого года. Люди! Будьте разумны! Прививайтесь! Сохраните себя и близких!», – написал Игорь Кузьмичев.