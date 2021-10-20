Жителей Коми попросили объяснить свою бедность

В Коми продолжается интернет-опрос, организованный Министерством труда региона. До 30 октября все желающие могут пройти анкетирование, ответы в котором помогут усовершенствовать республиканские меры поддержки.

В опросе «Причины бедности и способы ее преодоления» может принять участие любой житель республики, зарегистрированный на портале Госуслуг. Для этого нужно зайти на главную страницу сайта Министерства труда Коми. Также можно обратиться непосредственно на портал Госуслуг по адресу проведения анкетирования: https://vk.cc/c6s8w5.

Участникам гарантируется конфедициальность.