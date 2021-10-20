Студентов СГУ отправили на дистанционку

Стало известно, что Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщила ректор учебного заведения Ольга Сотникова.
"В три праздничных дня, с 1 по 3 ноября, а также с учетом выходных и праздничных дней - до 9 ноября, все студенческие и преподавательские коллективы перейдут на дистанционное обучение", - рассказала Сотникова.
Сообщается, что такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией.
"У нас в университете также тревожная ситуация. Все группы студентов пока учатся очно, за исключением групп, где есть заболевшие коронавирусом. В этих случаях группы переводятся на дистанционную форму обучения", - добавила ректор СГУ.