Студентов СГУ отправили на дистанционку

Стало известно, что Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщила ректор учебного заведения Ольга Сотникова.

"В три праздничных дня, с 1 по 3 ноября, а также с учетом выходных и праздничных дней - до 9 ноября, все студенческие и преподавательские коллективы перейдут на дистанционное обучение", - рассказала Сотникова.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией.