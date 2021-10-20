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Студентов СГУ отправили на дистанционку

Студентов СГУ отправили на дистанционкуФото из архива pg11.ru

Стало известно, что Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщила ректор учебного заведения Ольга Сотникова. 

"В три праздничных дня, с 1 по 3 ноября, а также с учетом выходных и праздничных дней - до 9 ноября, все студенческие и преподавательские коллективы перейдут на дистанционное обучение", - рассказала Сотникова.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией. 

"У нас в университете также тревожная ситуация. Все группы студентов пока учатся очно, за исключением групп, где есть заболевшие коронавирусом. В этих случаях группы переводятся на дистанционную форму обучения", - добавила ректор СГУ.

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