В Коми людям старше 65 лет запретили выходить на улицу без причины

В Республике Коми вводятся ограничения для граждан 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания.

Согласно этим изменениям, гражданам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении них не оформлен листок нетрудоспособности;