В Коми людям старше 65 лет запретили выходить на улицу без причины

В Республике Коми вводятся ограничения для граждан 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания.
Согласно этим изменениям, гражданам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
- следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении них не оформлен листок нетрудоспособности;
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных участков с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси;
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Эти ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.