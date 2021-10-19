Проректор СГУ рассказал, что изменится в новом облике здания КГПИ

М. Макаров сообщил, что в планах на этот год – завершить земляные работы и работы нулевого цикла. Ожидается, что реконструируют здание к концу 2023 года.

- Проект реконструкции родился в 2016 году. Эскизный проект максимально учитывает архитектурную среду в центре города. Общественность настаивала, чтобы архитектурный облик нового здания был сохранен, и благодаря работе архитекторов удалось добиться, что многие, глядя на новый проект, задают вопрос: а что изменилось? - рассказал М. Макаров.