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Россиян старше 60 лет предложили отправить на удаленку

Россиян старше 60 лет предложили отправить на удаленкуРИА "Новости"

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от COVID-19.

- Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию, - сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РИА "Новости".

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