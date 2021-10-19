Россиян старше 60 лет предложили отправить на удаленку

- Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию, - сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РИА "Новости".