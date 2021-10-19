Напряженный день: гороскоп на 20 октября

Сегодня многие Овны могут проявить свое стремление к успеху, к светским развлечениям. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение в гости дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. В личной жизни возможен неожиданный поворот событий в вашу пользу.

Вероятно, общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит в скором будущем упрочить финансовое положение. В личной жизни следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук – сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Близнецы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Но возможно, что кое-кто неправильно расценит вашу кажущуюся мягкость, посчитает вас излишне застенчивыми и попытается взвалить на вас обременительные обязанности.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Рак

Напряженный день. Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы – кажущаяся мягкость, находчивость и тонкая дипломатия вернее приведут к успеху.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Лев

Сегодня ни в коем случае не следует принимать кардинальных решений: любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Весьма вероятны сложности в личных делах: вы рискуете испортить отношения с партнером из-за обидчивости или мнительности. Возможные неурядицы в личных отношениях скорее всего связаны с вашим стремлением во что бы то ни стало претворять в жизнь то, что вы считаете правильным. Постарайтесь не взваливать на себя непосильные обязанности и общечеловеческие проблемы – ограничьтесь ближним окружением.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Дева

Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи с начальством или влиятельными покровителями – вам будет сопутствовать удача.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Весы

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников. Судьба позаботится об одиноких Весах – им уготована романтическая встреча.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Скорпион

Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах может привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях и не претендуйте на большее, иначе ваше желание главенствовать, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких или родственников.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Стрелец

Профессиональные успехи положительно скажутся на материальном положении или приведут к продвижению по службе. Во всех делах положитесь на к здравый смысл и интуицию. Не поддавайтесь эмоциям, которые могут заслонить свойственный вам практицизм и привести к финансовым потерям.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Козерог

Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок поможет вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из камня.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Водолей

Благоприятный день для духовного совершенствования. Возможно, ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел или оттолкнули от вас некоторых знакомых. Постарайтесь помириться со всеми, с кем вы находитесь в ссоре или в натянутых отношениях, – и все уладится. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.

Гороскоп на 20 октября 2021 года Рыбы

Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Сегодня очень велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение или достигнуть прогресса в делах, правда, на непродолжительное время. Вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Не исключено, что ваша репутация может немного пошатнуться.