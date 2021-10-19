Коми посетил путешественник из Италии: он собирается объехать всю Россию

Воркуту посетил итальянец, интересующийся историей ГУЛАГа. Он записал 12-минутный видеосюжет, в котором на английском языке рассказал историю Заполярья, пишет Комсомольская Правда Коми . Нам удалось выяснить, что гостя зовут Дэвид и он ведет блог о своих путешествиях. Его цель посетить все субъекты РФ. Пока ему удалось съедить в 37 из 85-ти.

– Когда я бродил по полузаброшенным посёлкам Воркуты, я усомнился, что нахожусь на планете Земля, настолько они выглядели отчуждённо, – комментирует итальянец.

По его словам, он чисто случайно пришёл к Юршорскому кладбищу столицы мира, где упокоены жертвы ГУЛАГа – заключенные из Литвы, погибшие при подавлении восстания 1 августа 1953 года. Путешественник обратил внимание на мемориал «Каплица», которое было установлено правительством Литвы, создатели – русские и литовские архитекторы.

– Снежный покров накрыл поле, куда когда-то возложили кресты и отправили на покой тела литовских заключённых. Сколько из них держали в тюрьмах законно? – рассуждает итальянец, глядя на сохранившиеся могильные кресты. – Они были вынуждены работать в ужасных условиях лишь потому, что сказали то, что не понравилось власти.

Путешественник сделал обход могил, на траурных табличках у всех стояла одна и та же дата смерти – 1953 год.

– Если бы эти люди смогли продержаться ещё несколько лет – они бы пережили воркутинский ГУЛАГ, – сообщил рассказчик, имея в виду исторический факт, – 26 августа 1955 года Совет министров СССР принял постановление о переводе шахт комбината «Воркутауголь» на вольнонаёмную рабочую силу. Этот перевод был окончательно закончен в 1960 году.

По его словам, он чисто случайно пришёл к Юршорскому кладбищу столицы мира, где упокоены жертвы ГУЛАГа – заключенные из Литвы, погибшие при подавлении восстания 1 августа 1953 года. Путешественник обратил внимание на мемориал «Каплица», которое было установлено правительством Литвы, создатели – русские и литовские архитекторы.

– Снежный покров накрыл поле, куда когда-то возложили кресты и отправили на покой тела литовских заключённых. Сколько из них держали в тюрьмах законно? – рассуждает итальянец, глядя на сохранившиеся могильные кресты. – Они были вынуждены работать в ужасных условиях лишь потому, что сказали то, что не понравилось власти.

Путешественник сделал обход могил, на траурных табличках у всех стояла одна и та же дата смерти – 1953 год.

– Если бы эти люди смогли продержаться ещё несколько лет – они бы пережили воркутинский ГУЛАГ, – сообщил рассказчик, имея в виду исторический факт, – 26 августа 1955 года Совет министров СССР принял постановление о переводе шахт комбината «Воркутауголь» на вольнонаёмную рабочую силу. Этот перевод был окончательно закончен в 1960 году.

Там же, на мемориальном кладбище у шахты «Юр-Шор», путешественник увидел второй мемориал, который был установлен жертвам войны и политических репрессий в 1995 году по инициативе бывших пленных немцев – жителей Германии, Воркутинского общества «Мемориал». Пленные немцы находились на воркутинском ГУЛАГе до 1955 года. Именно 13 декабря 1955 года вышел Указ Президиумом Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». В соответствии с указом началось освобождение из лагерей немцев.

Следующая остановка путешественника – Памятник 17 горнякам, оставшимся в шахте «Центральная». Напомним, 18 января 1998 года шахте «Центральная» (Воркута) произошел взрыв метана, в результате которого погибло 27 шахтеров. Из-за усилившегося пожара и непрекращающихся взрывов тела 17 горняков не были подняты на поверхность.

Оказалось, что таксист, который подвозил итальянца, работал на шахте «Центральной», а в тот злополучный день у мужчины выдался выходной, поэтому он чудом остался жив.

На этом путешествия иностранца по Заполярью не закончились. Сетуя на таксиста, который взял с бедолаги много денег за проезд, турист отправился бродить по посёлку Комсомольский. Итальянца напугали жуткие виды – пустота и заброшенность, нежилые бетонные пятиэтажки и постройки, для дальнейшей экскурсии он вызвал такси.

– Мне очень страшно бродить тут, и мне не стыдно в этом признаваться, – сообщил путешественник.

Убедившись, что в заброшенном посёлке живут люди – у тройки панельных домов были припаркованы автомобили, а в некоторых квартирах горел свет – блогер отправился в обратную дорогу.