В Коми полыхал шламонакопитель: погиб человек

Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 35 человек. В 21:23 возгорание было ликвидировано. В ходе разведки звеном газодымозащитников была обнаружена пострадавшая женщина 1965 года рождения. Она была передана бригаде скорой медицинской помощи, констатировавшей ее смерть.
- В результате пожара повреждена квартира и мебель на площади 6 м2.
- В тушении пожара были задействованы 13 огнеборцев, 3 сотрудника ведомственной пожарной части и 4 единицы техники.
- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
В ночь на 19 октября в пожарно-спасательную службу города Усинска поступило сообщение о возгорании на территории шламонакопителя в поселке Верхнеколвинск. Территория использовалась ООО "МСТ", осуществляющим работы по утилизации производственных отходов.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 15 минут. В тушении пожара были задействованы силы частной пожарной охраны и договорные подразделения ФПС. Всего в работах по ликвидации принимали участие 19 человек и 5 единиц техники.
В 03:05 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены отходы нефтепродуктов на площади 2500 м2. В ходе ликвидации пожара была потеряна связь с одним из работников частной пожарной охраны. По итогам поисковых работ было обнаружено тело на месте пожара. Обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара устанавливаются.