В Коми полыхал шламонакопитель: погиб человек

Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 35 человек. В 21:23 возгорание было ликвидировано. В ходе разведки звеном газодымозащитников была обнаружена пострадавшая женщина 1965 года рождения. Она была передана бригаде скорой медицинской помощи, констатировавшей ее смерть.

В результате пожара повреждена квартира и мебель на площади 6 м2.

В тушении пожара были задействованы 13 огнеборцев, 3 сотрудника ведомственной пожарной части и 4 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

В ночь на 19 октября в пожарно-спасательную службу города Усинска поступило сообщение о возгорании на территории шламонакопителя в поселке Верхнеколвинск. Территория использовалась ООО "МСТ", осуществляющим работы по утилизации производственных отходов.