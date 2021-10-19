Жесткое ДТП в Эжве: микроавтобус столкнулся с легковушкой и вылетел на тротуар

В Эжве произошло жесткое ДТП с двумя автомобилями на перекрестке улицы Космонавтов и Бумажников. Подробности рассказали в ГИБДД по Сыктывкару.

Известно, что авария произошла в 11.30 между автомобилями ВАЗ-2107 под управлением водителя 1953 года рождения и Ford Transit под управлением водителя 1960 года рождения.