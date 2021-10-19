Сыктывкарцев просят не мешать убирать снег на улицах

С трех часов утра шесть единиц спецтехники приступили к расчистке города, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара. В настоящий момент задействованы восемь единиц специализированной техники, оборудованной отвалами и щетками, которые сдвигают снежные массы к прилотковой части дороги и обрабатывают проезжую часть пескосоляной смесью для предупреждения возникновения скользкости.

В помощь им на линию выпущены подметательно-уборочные машины «Божья коровка» и «Фокс», работают два автогрейдера. На расчистку тротуаров направлено шесть тракторов и два мини-погрузчика с щетками для сметания снежного покрова. Работники благоустройства расчищают лестницы и подходы к пешеходным переходам.