Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Сыктывкаре

Сегодня сыктывкарцев застал первый снег. Портал PG11.ru узнал у Коми ЦГМС, сколько осадков выпало и чего ждать на следующей неделе.



Синоптики отметили, что снег пошел в рамках нормы и никаких отклонений не было (в прошлом году он выпал 15 октября). Всего выпало 8 миллиметров осадков в жидком эквиваленте (месячная норма 52-67 миллиметров) и около 6 сантиметров в твердом. Все это произошло благодаря активному циклону, который пришел к нам с Московской области.



Синоптики рассказали, что стоит ожидать осадки в среду и в четверг днем. Но они будут небольшие и временами. С четверга и в ночь на пятницу придет циклон с запада, с порывами ветра. При этом осадки будут твердые, из снега, и перейдут в дождь.



С пятницы до воскресенья стоит ждать потепления.