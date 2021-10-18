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Медики рассказали, чем отличается детская прививка от коронавируса

Медики рассказали, чем отличается детская прививка от коронавирусаpixabay

Как заявляет Минздрав, вакцинация подростков будет добровольной

Количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет меньше, чем во взрослой, но защитная функция сохранится, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом пишут РИА Новости.

- Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше, - заявил Малышев на пресс-конференции «COVID-19 и дети».

Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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