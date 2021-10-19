Житель Коми без прав сел за руль пьяным и закончил вечер в кювете

19-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем Chevrolet, двигался по ул.Школьная д.Диюр со стороны с.Краснобор в направлении с.Ижма. В районе дома №9 А по ул.Школьной водитель не справился с рулевым управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Сам же водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лба и поясничной области. Также под вопросом ушиб грудного отдела позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.

По информации ГИБДД, молодой человек не был пристегнут ремнями безопасности. Водительских прав на управление автомобилем никогда не получал, передает "Комиинформ".