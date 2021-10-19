Врач рассказал, сколько тысяч жителей Коми находятся в раковом регистре

Ежегодно в Коми онкологию впервые диагностируют примерно у четырёх тысяч человек. Об этом "Коми гор" сообщил заместитель главного врача республиканского онкодиспансера Андрей Галин.

Всего в так называемом раковом регистре находятся порядка 28 тысяч человек. На первом месте по частоте находится рак легкого. Следом за ним идут рак молочной железы и рак Толстого кишечника.

Стоит отметить, что в последние годы в Коми растет количество онкобольных. Однако врачи связывают это с ранней диагностикой, благодаря которой получается быстрее начать лечение. Также эксперт отметил, что среди женщин чаще всего диагностируют рак груди, а среди мужчин - рак легкого.