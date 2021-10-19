И врагов не надо: сыктывкарцы украли у друга украшения, пока тот спал

В полицию Сыктывкара обратился местный житель 1980 года рождения. Мужчина рассказал, что у него украли цепочку и крестик. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее пострадавший двое суток распивал алкоголь в малосемейном общежитии, куда его пригласили вместе с другом. В какой-то момент мужчина уснул, а утром понял, что лишился украшений. Похитителем оказался один из его друзей, ранее судимый мужчина 1991 года рождения.