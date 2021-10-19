В Сыктывкаре пройдет ярмарка недвижимости

На Ярмарке недвижимости, которую организует компания «Две Столицы», будут представлены жилые комплексы крупнейших застройщиков России: Группы ЛСР, Setl City, ЦДС, Группы Самолет, А101, INGRAD, RBI, AFI DEVELOPMENT, МИЦ, Capital Group.
Дни открытых дверей пройдут 20 и 21 октября по адресу ул. Интернациональная, дом 50.
Кто прилетит?
Топовые специалисты по недвижимости из Москвы и Петербурга прилетают в Сыктывкар!
Ярмарка недвижимости пройдет 20 и 21 октября в компании «Две Столицы»
Сыктывкарцы в ожидании специалистов по недвижимости из Москвы и Петербурга, все они – настоящие профи.
Трошина Людмила – эксперт по недвижимости компании «Две Столицы». Людмила имеет высшее образование, в недвижимости – с 2013 года. Долгое время работала у застройщика, заключила более 1000 сделок.
С 2019 года работает в нашей компании, успешно реализует проекты крупнейших застройщиков России.
Компетенции:
- новостройки Москвы и Петербурга
- ипотечное кредитование
- рефинансирование.
Мавлиева Мария, специалист по недвижимости Москвы. Представит стройки крупнейших застройщиков России: Группы ЛСР, Setl City, ЦДС, Группы Самолет, А101, INGRAD, RBI, AFI DEVELOPMENT, МИЦ, Capital Group.
Мария – прекрасный и опытный специалист по вторичной недвижимости. Поможет подобрать готовое жилье в Москве и Санкт-Петербурге.
Что вас ждет на ярмарке недвижимости?
- Консультации со специалистами по недвижимости из Москвы и Санкт-Петербурга. Вы сможете напрямую задать вопросы специалистам из Москвы и Питера. Консультации бесплатны!
- Анонсы стартов продаж и самые низкие цены на новостройки. Квартиры от застройщиков по лучшим ценам со скидками для региональных покупателей.
- Возможность обмена вашей квратиры в Сыктывкаре на новую в Москве или Петербурге. Вы можете обменять свою квартиру на новую в Москве или Санкт-Петербурге на самых выгодных условиях.
- Консультации специалистов по вторичной недвижимости Москвы и Санкт-Петербруга. Не хотите ждать, пока построится дом? Купите готовую квартиру за наличные или в ипотеку
- Ипотека. Это возможность купить квартиру с минимальным первоначальным взносом и вообще без него. На ярмарке недвижимости вы узнаете о выгодных ипотечных программах от банков. Сможете получить бесплатную консультацию ипотечных специалистов и рассчитать комфортный ежемесячный платеж.
- Рассрочка от застройщиков. Вы не хотите брать ипотеку? Рассмотрите вариант рассрочки. Платить можно раз в месяц или ежеквартально. Специалисты подберут оптимальную программу, подберут жилой комплекс.
- Региональные скидки от застройщиков для покупателей из Сыктывкара. Специальные условия покупки квартир в новостройках, система лояльности от наших партнеров-застройщиков.
Приходите на Дни открытых дверей 20 и 21 октября с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Интернациональная, 50.