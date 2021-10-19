В Сыктывкаре пройдет ярмарка недвижимости

Топовые специалисты по недвижимости из Москвы и Петербурга прилетают в Сыктывкар!

Ярмарка недвижимости пройдет 20 и 21 октября в компании «Две Столицы»

Сыктывкарцы в ожидании специалистов по недвижимости из Москвы и Петербурга, все они – настоящие профи.





Трошина Людмила – эксперт по недвижимости компании «Две Столицы». Людмила имеет высшее образование, в недвижимости – с 2013 года. Долгое время работала у застройщика, заключила более 1000 сделок.

С 2019 года работает в нашей компании, успешно реализует проекты крупнейших застройщиков России.



Компетенции:

- новостройки Москвы и Петербурга

- ипотечное кредитование

- рефинансирование.





Мавлиева Мария, специалист по недвижимости Москвы. Представит стройки крупнейших застройщиков России: Группы ЛСР, Setl City, ЦДС, Группы Самолет, А101, INGRAD, RBI, AFI DEVELOPMENT, МИЦ, Capital Group.



Мария – прекрасный и опытный специалист по вторичной недвижимости. Поможет подобрать готовое жилье в Москве и Санкт-Петербурге.



Что вас ждет на ярмарке недвижимости?

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Приходите на Дни открытых дверей 20 и 21 октября с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Интернациональная, 50.