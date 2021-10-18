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В Коми приставы арестовали вертолет

В Коми приставы арестовали вертолетpixabay

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Коми, приставы арестовали вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиатранспортному предприятию-должнику.

Обращение взыскания на заложенное имущество было предусмотрено мировым соглашением между авиаторами из Коми и американской компанией-поставщиком авиационных запчастей и оборудования, утвержденным Арбитражным судом Республики Коми.

Авиатранспортное предприятие обязалось за 7 месяцев выплатить иностранному партнеру задолженность, превышающую 1 млн 200 тыс. долларов, однако нарушило договоренности.

– В случае ненадлежащего исполнения ответчиком условий мирового соглашения истец имеет право удовлетворить свои денежные требования за счет заложенного имущества, – говорится в мировом соглашении.

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