В Коми приставы арестовали вертолет

Обращение взыскания на заложенное имущество было предусмотрено мировым соглашением между авиаторами из Коми и американской компанией-поставщиком авиационных запчастей и оборудования, утвержденным Арбитражным судом Республики Коми.
Авиатранспортное предприятие обязалось за 7 месяцев выплатить иностранному партнеру задолженность, превышающую 1 млн 200 тыс. долларов, однако нарушило договоренности.
– В случае ненадлежащего исполнения ответчиком условий мирового соглашения истец имеет право удовлетворить свои денежные требования за счет заложенного имущества, – говорится в мировом соглашении.